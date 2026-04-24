В Госдуме анонсировали новый обмен пленными с Украиной Депутат Саралиев: новый обмен пленными с Украиной пройдет 24 апреля

Москва24 апр Вести.Россия и Украина ведут подготовку для нового обмена военнопленными, запланированного на 24 апреля. Об этом сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции, депутат Государственной думы РФ Шамсаил Саралиев в разговоре с РБК.

Сколько человек обменяют российская и украинская стороны, Саралиев не уточнил.

Предыдущий обмен проходил 11 апреля. Тогда РФ и Украина передали друг другу по 175 военных. Кроме того, в ходе обмена были возвращены семь жителей Курской области, которых незаконно удерживали киевские власти.

Ранее заместитель постпреда США при ООН Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон поддерживает обмен пленными между Россией и Украиной. По ее словам, это одно из достижений переговоров.