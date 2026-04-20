США поддерживают обмен пленными между Россией и Украиной США: обмен пленными - это результат переговоров по Украине

Москва20 апр Вести.США поддерживают обмен пленными между Россией и Украиной, это одно из достижений переговоров по Украине, заявила заместитель постпреда США при ООН Тэмми Брюс.

Мы видели, как переговоры принесли результаты менее двух недель назад, когда Россия и Украина согласились обменять по 175 военнопленных и некоторых гражданских лиц​​​. США поддерживают эти и более ранние обмены как шаг на пути к прочному миру отметила Брюс на заседании Совбеза ООН

Минобороны сообщило 11 апреля о возвращении на родину 175 российских военнопленных. Взамен Украине переданы 175 пленных ВСУ. Также в Россию вернулись семеро жителей Курской области, которых Украина незаконно удерживала.