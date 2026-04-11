Мединский: новый обмен пленными между РФ и Украиной согласовывался тяжело

Москва11 апр Вести.Состоявшийся обмен пленными по схеме "175 на 175" между Россией и Украиной согласовывали долго и тяжело, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в мессенджере MAX.

О новом обмене военнопленными ранее сообщили в Минобороны России.

Накануне праздника Пасхи наши военные провели очень сложный обмен пленными. 175 на 175. Согласовывали долго и тяжело написал Мединский

Он подчеркнул, что вместе с российскими бойцами на родину вернулись семь жителей Курской области, которых удерживали насильно в качестве заложников.