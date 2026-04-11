Москва11 апр Вести.Возвращенные в Россию жители Курской области удерживались в качестве заложников на Украине. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Он отметил, что перед Пасхой российские военные провели обмен пленными по схеме "175 на 175"

Кроме российских военных, в Россию вернулись семеро курян, которых украинская сторона удерживала как заложников, пояснил Мединский.

Вместе с нашими бойцами домой наконец вернулись последние 7 жителей Курской области, которых УС насильно удерживала в качестве заложников написал он в MAX

