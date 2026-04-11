МО РФ: Россия и Украина обменялись пленными по формуле "175 на 175"

Москва11 апр Вести.Россия и Украина провели обмен пленными по схеме "175 на 175", сообщили в российском Минобороны.

Сейчас освобожденные российские бойцы находятся на территории Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь.

11 апреля с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ говорится в сообщении

Кроме того, в Россию возвращены семь жителей Курской области, которых незаконно удерживали на территории Сумской области.

Российское оборонное ведомство отметило посреднические усилия Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Ранее о готовящемся обмене пленными в преддверии празднования Пасхи сообщала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.