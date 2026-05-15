"Вера в страну и семью": военные РФ рассказали, что им придавало сил в плену

Москва15 мая Вести.Вернувшиеся из плена российские военнослужащие в интервью ИС "Вести" рассказали, что им придавало сил в непростой период.

Россия и Украина в пятницу, 15 мая, провели обмен пленными по формуле 205 на 205 при посредничестве ОАЭ. Российские военные вернулись на Родину.

Была с собой иконка и вера в то, что ждут. Дозвонился матери, услышал ее голос, она заплакала поделился боец

В дальнейшем освобожденные из плена российские бойцы отправятся на лечение и реабилитацию в медицинские учреждения Минобороны РФ.

В первую очередь вера помогала, вера в свое государство, в свою семью. Каждый день перед сном молился, чтобы вернуться домой рассказал военнослужащий

15 мая также состоялся обмен телами погибших. Российская сторона получила 41 тело, а передала 526. В Минобороны РФ особо отметили гуманитарное посредничество Объединенных Арабских Эмиратов.