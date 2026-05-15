Москва15 маяВести.Вернувшиеся из плена российские военнослужащие в интервью ИС "Вести" рассказали, что им придавало сил в непростой период.
Россия и Украина в пятницу, 15 мая, провели обмен пленными по формуле 205 на 205 при посредничестве ОАЭ. Российские военные вернулись на Родину.
Была с собой иконка и вера в то, что ждут. Дозвонился матери, услышал ее голос, она заплакалаподелился боец
В дальнейшем освобожденные из плена российские бойцы отправятся на лечение и реабилитацию в медицинские учреждения Минобороны РФ.
В первую очередь вера помогала, вера в свое государство, в свою семью. Каждый день перед сном молился, чтобы вернуться домойрассказал военнослужащий
15 мая также состоялся обмен телами погибших. Российская сторона получила 41 тело, а передала 526. В Минобороны РФ особо отметили гуманитарное посредничество Объединенных Арабских Эмиратов.