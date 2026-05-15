Минобороны: Россия и Украина обменялись пленными по формуле 205 на 205

Москва15 мая Вести.Россия и Украина в пятницу провели обмен пленными по формуле 205 на 205 при посредничестве ОАЭ, сообщает Минобороны РФ.

...С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ говорится в сообщении

Отмечается, что обмен проведен при гуманитарном посредничестве ОАЭ, сейчас российские военные находятся в Белоруссии, им оказывают медицинскую и психологическую помощь.

В дальнейшем освобожденные из плена российские бойцы отправятся на лечение и реабилитацию в медицинские учреждения Минобороны РФ, указывает ведомство.