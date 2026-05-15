Москва15 маяВести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о завершении подготовки к предстоящему визиту Владимира Путина в Китай. По словам официального представителя Кремля, поездка состоится совсем скоро, а все ключевые параметры визита уже согласованы.
Действительно, завершена подготовка к этому визиту, все контакты состоялись, все основные параметры визита согласованысказал Песков журналистам
Он подчеркнул, что основными темами переговоров станут двусторонние отношения "привилегированного стратегического партнерства", а также торгово-экономическое сотрудничество и международная повестка. Песков уточнил, что объем торгово-экономического взаимодействия стабильно превышает 200 млрд долларов.
Официальное объявление даты визита, добавил он, будет сделано в ближайшее время после согласования с китайской стороной.
Кроме того, Песков сообщил, что в Кремле отслеживают информацию об итогах визита американского лидера Дональда Трампа в Китай.