Песков заявил, что подготовка к визиту Путина в Китай закончена

Песков: подготовка к визиту Путина в Китай закончена Песков заявил, что подготовка к визиту Путина в Китай закончена

Москва15 мая Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о завершении подготовки к предстоящему визиту Владимира Путина в Китай. По словам официального представителя Кремля, поездка состоится совсем скоро, а все ключевые параметры визита уже согласованы.

Действительно, завершена подготовка к этому визиту, все контакты состоялись, все основные параметры визита согласованы сказал Песков журналистам

Он подчеркнул, что основными темами переговоров станут двусторонние отношения "привилегированного стратегического партнерства", а также торгово-экономическое сотрудничество и международная повестка. Песков уточнил, что объем торгово-экономического взаимодействия стабильно превышает 200 млрд долларов.

Официальное объявление даты визита, добавил он, будет сделано в ближайшее время после согласования с китайской стороной.

Кроме того, Песков сообщил, что в Кремле отслеживают информацию об итогах визита американского лидера Дональда Трампа в Китай.