Москва14 маяВести.Столичный Дептранс опубликовал кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент дорожно-транспортного происшествия на Проспекте Мира в Москве.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением. После этого машина совершила наезд на остановку общественного транспорта.
Около 19:53 на проспекте Мира, в районе дома 48с6, произошло ДТП с участием автомобиля Infiniti с государственными номерами С789УН797 на остановке городского транспортаговорится в публикации в Telegram-канале Дептранса
Уточняется, что за рулем Infiniti находился молодой человек 2004 года рождения.
По данным Госавтоинспекции Москвы, пострадали три человека, которые находились на тротуаре. Детей среди травмированных нет.