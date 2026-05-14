Дептранс показал кадры ДТП с тремя пострадавшими на Проспекте Мира

Момент наезда на пешеходов на Проспекте Мира в Москве попал на видео Дептранс показал кадры ДТП с тремя пострадавшими на Проспекте Мира

Москва14 мая Вести.Столичный Дептранс опубликовал кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент дорожно-транспортного происшествия на Проспекте Мира в Москве.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением. После этого машина совершила наезд на остановку общественного транспорта.

Около 19:53 на проспекте Мира, в районе дома 48с6, произошло ДТП с участием автомобиля Infiniti с государственными номерами С789УН797 на остановке городского транспорта говорится в публикации в Telegram-канале Дептранса

Уточняется, что за рулем Infiniti находился молодой человек 2004 года рождения.

По данным Госавтоинспекции Москвы, пострадали три человека, которые находились на тротуаре. Детей среди травмированных нет.