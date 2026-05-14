Москва14 маяВести.За рулем иномарки, которая сбила трех женщин на остановке на Проспекте Мира в Москве, находился 21-летний студент. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Infinity G37 принадлежит отцу юноши.
Виновник ДТП не стал скрываться с места и сейчас общается с полицейскими. Это уже четвертое ДТП с участием иномарки, последняя авария была в сентябре прошлого года — тогда Infinity столкнулся с Geely, никто серьезно не пострадалотмечает канал
Ранее сообщалось, что водитель не справился с управлением и протаранил остановку в Москве, в результате чего пострадали три женщины.