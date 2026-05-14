Пострадавшие в ДТП на Проспекте Мира находятся в стабильном состоянии

Москва14 мая Вести.В столичном Депздраве рассказали о состоянии пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия на Проспекте Мира в Москве.

По данным ведомства, угрозы для жизни травмированных нет, они находятся в стабильном состоянии.

Для дальнейшего лечения их госпитализировали в НИИ СП им. Н. В. Склифосовского и ММНКЦ им. С. П. Боткина говорится в публикации Депздрава в мессенджере MAX

На месте ЧП работали бригады Центра медицины катастроф и скорой помощи.

Ранее сообщалось, что 21-летний водитель автомобиля Infiniti не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта. Пострадали три человека, которые находились на тротуаре.