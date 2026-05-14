Москва14 маяВести.В столичном Депздраве рассказали о состоянии пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия на Проспекте Мира в Москве.
По данным ведомства, угрозы для жизни травмированных нет, они находятся в стабильном состоянии.
Для дальнейшего лечения их госпитализировали в НИИ СП им. Н. В. Склифосовского и ММНКЦ им. С. П. Боткинаговорится в публикации Депздрава в мессенджере MAX
На месте ЧП работали бригады Центра медицины катастроф и скорой помощи.
Ранее сообщалось, что 21-летний водитель автомобиля Infiniti не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта. Пострадали три человека, которые находились на тротуаре.