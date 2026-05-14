Автомобиль врезался в остановку в Москве, травмированы 3 пешехода

Москва14 мая Вести.Три человека получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Москве, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

ЧП произошло в районе дома №48 на Проспекте Мира.

По предварительным данным на Проспекте Мира … водитель автомобиля Infiniti не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта говорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

Пострадали три пешехода, находившихся на тротуаре. На месте ДТП работают полицейские, устанавливаются все обстоятельства происшествия.