Москва14 маяВести.Три человека получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Москве, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
ЧП произошло в районе дома №48 на Проспекте Мира.
По предварительным данным на Проспекте Мира … водитель автомобиля Infiniti не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспортаговорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX
Пострадали три пешехода, находившихся на тротуаре. На месте ДТП работают полицейские, устанавливаются все обстоятельства происшествия.