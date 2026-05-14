Москва14 маяВести.В аварии, произошедшей в Калининграде, пострадали три человека, среди которых двое детей, сообщается на официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" Госавтоинспекции региона.
Ехавший со стороны улицы Емельянова в направлении Московского проспекта водитель Mercedes врезался в остановившийся на проезжей части из-за поломки с включенной аварийной световой сигнализацией автомобиль Chery.
В результате ДТП водитель и пассажиры (7 и 14 лет) Chery получили телесные поврежденияотмечается в сообщении
Полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии.