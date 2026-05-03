ГАИ: водитель и пассажир мотоцикла ранены после ДТП в Калининградской области

Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом в Калининградской области ГАИ: водитель и пассажир мотоцикла ранены после ДТП в Калининградской области

Москва3 мая Вести.В Зеленоградском районе Калининградской области в результате столкновения мотоцикла и автомобиля пострадали два человека, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

Авария произошла в поселке Луговское на улице Центральная, в районе дома №21. Предварительно установлено, что водитель иномарки столкнулся с мотоциклом, который двигался во встречном направлении.

В результате дорожного происшествия водитель и пассажир мотоцикла получили телесные повреждения отмечается в сообщении

Устанавливаются причины произошедшего.