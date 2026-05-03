Москва3 маяВести.В Зеленоградском районе Калининградской области в результате столкновения мотоцикла и автомобиля пострадали два человека, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.
Авария произошла в поселке Луговское на улице Центральная, в районе дома №21. Предварительно установлено, что водитель иномарки столкнулся с мотоциклом, который двигался во встречном направлении.
В результате дорожного происшествия водитель и пассажир мотоцикла получили телесные поврежденияотмечается в сообщении
Устанавливаются причины произошедшего.