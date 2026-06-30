Москва30 июнВести.На автодороге "Приморское полукольцо" в Калининградской области произошло ДТП, в котором пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ региона.
По информации ведомства, происшествие случилось вечером 29 июня.
Водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем Citroen на прямом участке дороги, не справился с управлением и допустил наезд на металлическое ограждениенаписано в MAX
В результате аварии водитель получил травмы.
Начата проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.