Один человек пострадал в ДТП в Калининградской области Водитель Volkswagen съехал в кювет и получил повреждения под Калининградом

Москва30 мая Вести.Водитель автомобиля Volkswagen 1975 года рождения съехал с дороги в кювет и получил повреждения в районе поселка Высокое, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Калининградской области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в субботу, 30 мая, около 20.31 по местному времени (21.31 мск) на 9 км трассы Фурмановка - Ватутино - Садовое – Шатурское.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил телесные повреждения, направлен в медицинское учреждение написали в пресс-службе

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.