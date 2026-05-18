Двое взрослых и грудной ребенок пострадали в ДТП в Калининградской области

Три человека пострадали в результате ДТП в Калининградской области Двое взрослых и грудной ребенок пострадали в ДТП в Калининградской области

Москва18 мая Вести.Водитель и два пассажира, один из которых 2025 года рождения, получили повреждения в результате аварии в Калининградской области, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции в Telegram-канале.

Инцидент произошел в воскресенье, 17 мая, около 15.00 по местному времени (16.00 мск) на 16 км трассы Романово – Калининград. Водитель Lada 1988 года рождения при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю BMW под управлением водителя 1978 года рождения.

В результате ДТП водитель автомобиля марки Lada и два пассажира (1999 и 2025 г. р.) получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения отметили в пресс-службе

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.