Москва18 маяВести.Водитель и два пассажира, один из которых 2025 года рождения, получили повреждения в результате аварии в Калининградской области, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции в Telegram-канале.
Инцидент произошел в воскресенье, 17 мая, около 15.00 по местному времени (16.00 мск) на 16 км трассы Романово – Калининград. Водитель Lada 1988 года рождения при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю BMW под управлением водителя 1978 года рождения.
В результате ДТП водитель автомобиля марки Lada и два пассажира (1999 и 2025 г. р.) получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учрежденияотметили в пресс-службе
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.