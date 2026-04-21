Москва21 апрВести.В Калининграде в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного такси пострадал один человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Авария произошла 21 апреля в 14.58 на улице Арсенальной. Предварительно установлено, что водитель маршрутного такси, совершая обгон, допустил столкновение с двигающимся впереди попутно и поворачивающим налево автомобилем Mazda.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Mazdaговорится в Telegram-канале ведомства
В настоящее время проводится проверка. Выясняются все обстоятельства аварии.