Один человек пострадал в аварии с маршрутным такси в Калининграде

Москва21 апр Вести.В Калининграде в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного такси пострадал один человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла 21 апреля в 14.58 на улице Арсенальной. Предварительно установлено, что водитель маршрутного такси, совершая обгон, допустил столкновение с двигающимся впереди попутно и поворачивающим налево автомобилем Mazda.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Mazda говорится в Telegram-канале ведомства

В настоящее время проводится проверка. Выясняются все обстоятельства аварии.