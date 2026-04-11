Москва11 апрВести.В Калининграде пешеход пострадал при наезде на него автомобиля Renault на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
ДТП произошло вечером 11 апреля на пересечении ул. Дзержинского и ул. Емельянова.
Водитель … "Рено" при проезде нерегулируемого пешеходного перехода допустил наезд на пешехода… [Пострадавший] получил телесные повреждения, направлен в медучреждениесказано в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
По факту автоаварии проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.