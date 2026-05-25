Москва25 маяВести.В дорожно-траснпортном происшествии, которое произошло в понедельник вечером в Калининграде, пострадал несовершеннолетний водитель питбайка, сообщается в MAX-канале ГАИ региона.
По оперативной информации, на улице Осенней вблизи дома № 14 произошло столкновение иномарки и питбайка, за рулем которого был 17-летний водитель.
В результате аварии несовершеннолетний водитель получил телесные повреждения, он госпитализированотмечается в сообщении
Инспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего.