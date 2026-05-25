ГАИ: 17-летний водитель питбайка получил ранения в ДТП в Калининграде

Москва25 мая Вести.В дорожно-траснпортном происшествии, которое произошло в понедельник вечером в Калининграде, пострадал несовершеннолетний водитель питбайка, сообщается в MAX-канале ГАИ региона.

По оперативной информации, на улице Осенней вблизи дома № 14 произошло столкновение иномарки и питбайка, за рулем которого был 17-летний водитель.

В результате аварии несовершеннолетний водитель получил телесные повреждения, он госпитализирован отмечается в сообщении

Инспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего.