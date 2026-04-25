Москва25 апрВести.Водитель автомобиля Audi 100 сбил 7-летнего ребенка, двигавшегося на самокате по правому краю проезжей части в Калининградской области. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
ДТП произошло, предвариетльно, вечером 24 апреля около д. 40 на ул. Капитана Захарова в поселке Нивенское.
Водитель… совершил наезд на 7-летнего пешехода, который двигался на самокате по правому краю проезжей части в попутном автомобилю направленииговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
Пострадавшего госпитализировали.
По факту автоаварии проводится проверка.