В Калининградской области Audi сбила 7-летнего ребенка, ехавшего на самокате

В Калининградской области автомобиль Audi сбил 7-летнего ребенка на самокате В Калининградской области Audi сбила 7-летнего ребенка, ехавшего на самокате

Москва25 апр Вести.Водитель автомобиля Audi 100 сбил 7-летнего ребенка, двигавшегося на самокате по правому краю проезжей части в Калининградской области. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло, предвариетльно, вечером 24 апреля около д. 40 на ул. Капитана Захарова в поселке Нивенское.

Водитель… совершил наезд на 7-летнего пешехода, который двигался на самокате по правому краю проезжей части в попутном автомобилю направлении говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Пострадавшего госпитализировали.

По факту автоаварии проводится проверка.