В Калининградской области подросток на скутере пострадал в ДТП

Москва12 апр Вести.В калининградском поселке Калужское подросток (2010 г.р.) получил травмы при падении со скутера. Об этом сообщила Госавтоинспекции Калининградской области.

ДТП произошло днем 12 апреля. Предварительно, мальчик без мотошлема при движении на скутере допустил падение с транспортного средства.

В результате дорожного происшествия несовершеннолетний получил телесные повреждения сказано в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Организована проверка, выясняются все обстоятельства.