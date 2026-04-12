В калининградском поселке Калужское подросток (2010 г.р.) получил травмы при падении со скутера. Об этом сообщила Госавтоинспекции Калининградской области.
ДТП произошло днем 12 апреля. Предварительно, мальчик без мотошлема при движении на скутере допустил падение с транспортного средства.
В результате дорожного происшествия несовершеннолетний получил телесные повреждениясказано в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
Организована проверка, выясняются все обстоятельства.