Несовершеннолетняя пострадала в ДТП с легковушкой в Калининградской области

В Калининградской области легковушка сбила 10-летнюю девочку на велосипеде Несовершеннолетняя пострадала в ДТП с легковушкой в Калининградской области

Москва14 июл Вести.В поселке Железнодорожный Калининградской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля Volkswagen и 10-летней велосипедисткой. Об этом сообщает Госавтоинспекция по региону.

Столкновение произошло во вторник, 14 июля, на улице Черняховского. Автомобиль наехал на ребенка, внезапно выехавшего на проезжую часть.

В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист получила телесные повреждения написано в сообщении калининградской ГАИ

Пострадавший ребенок был доставлен в медицинское учреждение.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются сотрудниками автоинспекции.