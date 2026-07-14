Москва14 июлВести.В поселке Железнодорожный Калининградской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля Volkswagen и 10-летней велосипедисткой. Об этом сообщает Госавтоинспекция по региону.
Столкновение произошло во вторник, 14 июля, на улице Черняховского. Автомобиль наехал на ребенка, внезапно выехавшего на проезжую часть.
В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист получила телесные повреждениянаписано в сообщении калининградской ГАИ
Пострадавший ребенок был доставлен в медицинское учреждение.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются сотрудниками автоинспекции.