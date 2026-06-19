Москва19 июнВести.В городе Советске Калининградской области произошло столкновение легкового автомобиля Renault и пенсионера, передвигавшегося на велосипеде. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
ДТП произошло 19 июня на улице Ленина.
По предварительным данным, произошло столкновение 80-летнего велосипедиста и легкового автомобиля Renaultнаписано в Telegram-канале ГАИ
В результате ДТП велосипедист получила телесные повреждения. Ее направили в медицинское учреждение.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.