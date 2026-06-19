В Калининградской области пенсионер-велосипедист пострадал в ДТП с иномаркой Иномарка сбила пенсионера-велосипедиста в Калининградской области

Москва19 июн Вести.В городе Советске Калининградской области произошло столкновение легкового автомобиля Renault и пенсионера, передвигавшегося на велосипеде. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

ДТП произошло 19 июня на улице Ленина.

По предварительным данным, произошло столкновение 80-летнего велосипедиста и легкового автомобиля Renault написано в Telegram-канале ГАИ

В результате ДТП велосипедист получила телесные повреждения. Ее направили в медицинское учреждение.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.