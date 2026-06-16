Москва16 июнВести.В Калининградской области автомобиль Mercedes сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
За рулем автомобиля находился 46-летний мужчина. Он проходит обвиняемым по ч. 1 ст. 264 УК РФ.
Полицейскими г. Светлого возбуждено уголовное дело в отношении водителя иномарки, сбившего мужчину на пешеходном переходеговорится в сообщении министерства
Пострадавший 34-летний мужчина был госпитализирован с тяжелыми травмами: закрытой ЧМТ, сотрясением головного мозга и большим количеством переломов.
В настоящее время он находится на искусственной вентиляции легких.
Водителю грозит до двух лет лишения свободы.