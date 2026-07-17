Москва17 июлВести.В одном из жилых кварталов Калининграда произошло ДТП с участием легкового автомобиля и несовершеннолетнего пешехода. Ребенок пострадал, сообщает ГАИ Калининградской области.
Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 17 июля на улице Дадаева. Девятилетний пешеход внезапно выбежал из-за припаркованного автомобиля.
В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждениянаписано в канале калининградской ГАИ
После наезда автомобиля на ребенка пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.