В Калининграде легковушка сбила 9-летнего мальчика Жительница Калининграда во дворе жилого дома сбила 9-летнего ребенка

Москва17 июл Вести.В одном из жилых кварталов Калининграда произошло ДТП с участием легкового автомобиля и несовершеннолетнего пешехода. Ребенок пострадал, сообщает ГАИ Калининградской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 17 июля на улице Дадаева. Девятилетний пешеход внезапно выбежал из-за припаркованного автомобиля.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения написано в канале калининградской ГАИ

После наезда автомобиля на ребенка пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.