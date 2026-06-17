В Удмуртии 9-летний ребенок погиб под колесами автомобиля

В Удмуртии автомобиль насмерть сбил девятилетнего ребенка В Удмуртии 9-летний ребенок погиб под колесами автомобиля

Москва17 июн Вести.В городе Воткинске в Удмуртии девятилетний ребенок стал жертвой ДТП. Подробности в MAX сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 17 июня около 18.40 напротив дома №65 по ул. Гагарина. 57-летний водитель за рулем автомобиля "Ниссан Кашкай" наехал на 9-летнего пешехода.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил смертельную травму говорится в сообщении

По предварительным сведениям, ребенок перебегал проезжую часть в неположенном месте. В зоне видимости находился пешеходный переход.

Сотрудники Госавтоинспекции и оперативные службы работают на месте ЧП. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.