Восьмилетний ребенок погиб в результате ДТП в Дагестане

Москва24 мая Вести.В Дагестане в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 8-летний ребенок. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

ДТП произошло 23 мая в 16.35 в селе Юрковка в Тарумовском районе Дагестана. Согласно предварительным данным, 44-летний местный житель, управляя автомобилем "ГАЗ-3302", допустил наезд на 8-летнего пешехода, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП ребенок от полученных тяжких травм скончался по пути в больницу говорится в Telegram-канале ведомства

В настоящее время выясняются точные обстоятельства и причины смертельного ДТП.