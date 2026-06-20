Водитель иномарки уснул за рулем и погиб в ДТП в Дагестане

Водитель иномарки погиб в ДТП в Дагестане, уснув за рулем Водитель иномарки уснул за рулем и погиб в ДТП в Дагестане

Москва20 июн Вести.В Дагестане в результате ДТП погиб местный житель. Как сообщает Госавтоинспекция республики, предварительно, мужчина уснул за рулем и съехал с проезжей части в кювет.

Авария произошла 20 июня, в субботу, на 201-м километре трассы Мамраш – Ташкапур - Араканский мост на территории Гергебильского района.

Управляя автомобилем Renault Duster, по предварительной информации, заснув за рулем, съехал с дороги и опрокинулся в кювет. В результате ДТП водитель от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте говорится в Telegram-канале ведомства

Погибший – 63-летний житель Хунзахского района.