Москва20 июнВести.В Дагестане в результате ДТП погиб местный житель. Как сообщает Госавтоинспекция республики, предварительно, мужчина уснул за рулем и съехал с проезжей части в кювет.
Авария произошла 20 июня, в субботу, на 201-м километре трассы Мамраш – Ташкапур - Араканский мост на территории Гергебильского района.
Управляя автомобилем Renault Duster, по предварительной информации, заснув за рулем, съехал с дороги и опрокинулся в кювет. В результате ДТП водитель от полученных тяжких телесных повреждений скончался на местеговорится в Telegram-канале ведомства
Погибший – 63-летний житель Хунзахского района.