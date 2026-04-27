Москва27 апрВести.В Дагестане произошло ДТП, в результате которого машина оказалась в реке, а водитель погиб. Об этом сообщил корреспондент ИС "Вести".
По его данным, мужчина не справился с управлением, и Lada Vesta упала в реку.
Как сообщается в Telegram-канале управления СК России по республике, инцидент произошел в понедельник, 27 апреля, на окраине села Инхо Гумбетовского района. Машину обнаружили в русле реки Андийское Койсу. В салоне находилось тело мужчины 1989 года рождения.
Ботлихский межрайонный следственный отдел начал проверку по факту произошедшего.