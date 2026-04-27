Машина упала в реку в результате ДТП в Дагестане

В Дагестане автомобиль рухнул в реку, водитель погиб Машина упала в реку в результате ДТП в Дагестане

Москва27 апр Вести.В Дагестане произошло ДТП, в результате которого машина оказалась в реке, а водитель погиб. Об этом сообщил корреспондент ИС "Вести".

По его данным, мужчина не справился с управлением, и Lada Vesta упала в реку.

Как сообщается в Telegram-канале управления СК России по республике, инцидент произошел в понедельник, 27 апреля, на окраине села Инхо Гумбетовского района. Машину обнаружили в русле реки Андийское Койсу. В салоне находилось тело мужчины 1989 года рождения.

Ботлихский межрайонный следственный отдел начал проверку по факту произошедшего.