Житель Дагестана потерял управление над автомобилем и погиб, съехав в кювет

В Дагестане перевернулась легковушка, погиб водитель Житель Дагестана потерял управление над автомобилем и погиб, съехав в кювет

Москва18 июл Вести.В Буйнакском районе Республики Дагестан произошло ДТП со смертельным исходом. В результате аварии погиб водитель Lada Priora, сообщает республиканское МВД.

Уточняется, что происшествие на 28-м километре автодороги Махачкала – Гуниб случилось утром 18 июля.

34-летний местный житель, управляя автомобилем Lada Priora, не справился с управлением, в результате чего автомашина опрокинулась в кювет говорится в публикации министерства

Выжить водителю автомобиля не удалось. От полученных травм он скончался на месте ДТП.