Москва18 июлВести.В Буйнакском районе Республики Дагестан произошло ДТП со смертельным исходом. В результате аварии погиб водитель Lada Priora, сообщает республиканское МВД.
Уточняется, что происшествие на 28-м километре автодороги Махачкала – Гуниб случилось утром 18 июля.
34-летний местный житель, управляя автомобилем Lada Priora, не справился с управлением, в результате чего автомашина опрокинулась в кюветговорится в публикации министерства
Выжить водителю автомобиля не удалось. От полученных травм он скончался на месте ДТП.