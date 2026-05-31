В ДТП в Дагестане погиб 7-летний ребенок, еще шесть человек пострадали

Москва31 мая Вести.В Ногайском районе Дагестана в результате ДТП погиб 7-летний мальчик, еще шесть человек пострадали. Об этом сообщила Госавтоинспекция республики в своем Telegram-канале.

Отмечается, что авария произошла на 40 километре трассы Кочубей - Минеральные Воды в 17.10 в воскресенье, 31 мая. По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась.

Трагедия унесла жизнь 7-летнего мальчика-пассажира, который погиб на месте происшествия говорится в публикации Госавтоинспекции

Водитель, 39-летняя женщина и четверо несовершеннолетних пассажиров в возрасте от 9 до 16 лет доставлены в больницу с различными травмами.

Все обстоятельства случившегося выясняются.