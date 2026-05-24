После гибели ребенка в ДТП прокуратура Дагестана проводит проверку

Москва24 мая Вести.После гибели девятилетнего ребенка в результате ДТП в дагестанском селе Юркова Тарумовского района местная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Об этом сообщает прокуратура Республики Дагестан.

По предварительным данным, 23 мая, водитель автомобиля ГАЗ сбил девятилетнего ребенка, который переходил дорогу не по пешеходному переходу. Несовершеннолетний от полученных травм скончался.

В ходе надзорных мероприятий прокуратурой Тарумовского района будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и о несовершеннолетних говорится в сообщении

Прокуратура будет следить за тем, как идет проверка по этому делу.