В Пятигорске по факту гибели подростка в ДТП организована проверка прокуратуры

В Пятигорске пройдет проверка по факту гибели подростка в ДТП В Пятигорске по факту гибели подростка в ДТП организована проверка прокуратуры

Москва26 апр Вести.По факту ДТП в Пятигорске, в котором погиб 15-летний подросток, прокуратура организовала проверку. Об этом сообщает ведомство по Ставропольскому краю в Telegram-канале.

По имеющимся данным, вечером 26 апреля на улице Георгиевской питбайк столкнулся с легковым автомобилем.

В результате погиб 15-летний юноша, еще один молодой человек пострадал говорится в сообщении

В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения и о защите прав несовершеннолетних.

Надзорное ведомство контролирует ход и результаты следственных действий по факту происшествия.