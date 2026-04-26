Москва26 апрВести.По факту ДТП в Пятигорске, в котором погиб 15-летний подросток, прокуратура организовала проверку. Об этом сообщает ведомство по Ставропольскому краю в Telegram-канале.
По имеющимся данным, вечером 26 апреля на улице Георгиевской питбайк столкнулся с легковым автомобилем.
В результате погиб 15-летний юноша, еще один молодой человек пострадалговорится в сообщении
В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения и о защите прав несовершеннолетних.
Надзорное ведомство контролирует ход и результаты следственных действий по факту происшествия.