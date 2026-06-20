Омская прокуратура начала проверку по факту гибели 15-летнего мотоциклиста На омской трассе погиб 15-летний мотоциклист, пассажир-ровесник травмирован

Москва20 июн Вести.В Омской области прокуратура Саргатского района контролирует установление обстоятельств ДТП, в котором смертельные травмы получил несовершеннолетний мотоциклист. Об этом сообщает региональное ведомство в MAX.

По предварительным данным, днем 20 июня 15-летний водитель мопеда ехал по территории Андреевского сельского поселения и не предоставил право преимущественного проезда автомобилю "Тойота", совершавшему обгон.

От полученных в результате ДТП травм водитель мопеда скончался в больнице, а его 15-летний пассажир получил тяжелые травмы говорится в сообщении

Прокуратура контролирует ход проверки и установление обстоятельств аварии. Также будет дана оценка соблюдению требований законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.