Уголовное дело возбуждено после гибели 15-летнего мотоциклиста под Омском

Дело возбуждено после гибели 15-летнего мотоциклиста в Омской области Уголовное дело возбуждено после гибели 15-летнего мотоциклиста под Омском

Москва21 июн Вести.В Омской области возбуждено уголовное дело после гибели 15-летнего мотоциклиста в результате ДТП. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Днем 20 июня на территории села Андреевка несовершеннолетний водитель мопеда "Альфа", не имея права управления двухколесным транспортным средством, столкнулся с автомобилем и получил травмы, от которых скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело по факту смерти 15-летнего подростка в результате ДТП (ч. 1 ст.109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Как сообщали в прокуратуре Омской области, в результате аварии также пострадал 15-летний пассажир мопеда.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.