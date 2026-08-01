В Кемерово в ДТП погиб 17-летний мотоциклист Несовершеннолетний водитель кроссового мотоцикла погиб в Кемерово

Москва1 авг Вести.В Кемерово 17-летний водитель кроссового мотоцикла потерял управление и врезался в дерево, полученные им травмы оказались смертельными. Об этом сообщает ГУ МВД России по Кузбассу.

ДТП произошло рано утром 1 августа, в пятницу, на улице Радищева. Юноша ехал по тротуару. После столкновения с деревом его транспортное средство отбросило в столб.

Не справился с управлением и врезался в дерево, а затем в опору освещения с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате аварии несовершеннолетний водитель скончался на месте говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Пассажир – 24-летний молодой человек – доставлен в больницу с травмами, подробности о его состоянии не приводятся. Отмечается, что прав у погибшего не было.

На месте работают правоохранители, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.