Мотоциклист без водительских прав врезался в дерево и погиб в Амурской области

В Амурской области насмерть разбился мотоциклист после столкновения с деревом Мотоциклист без водительских прав врезался в дерево и погиб в Амурской области

Москва29 июн Вести.В Амурской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб мужчина, врезавшись на мотоцикле в дерево. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла в ночь на 29 июня в поселке Ушумун Магдагачинского округа.

Водитель мотоцикла "ИЖ Планета" 1992 года рождения, не имея права на управление, нарушил правила расположения на проезжей части, допустил наезд на препятствие (дерево), в результате чего получил травмы несовместимые с жизнью говорится в Telegram-канале ведомства

В ГАИ пояснили, что в настоящее время проводится проверка, которая должна установить точные обстоятельства и причины гибели мотоциклиста.