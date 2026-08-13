ДТП в Хакасии: мотоциклист погиб, а пассажир попал в больницу

В Хакасии в ДТП погиб мотоциклист, его пассажир пострадал ДТП в Хакасии: мотоциклист погиб, а пассажир попал в больницу

Москва13 авг Вести.В Хакасии в результате дорожно-транспортного происшествия погиб мотоциклист, а пассажира доставили в больницу. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

Авария произошла рано утром 12 августа в Бейском районе. По предварительной информации, 38-летний водитель не справился с управлением и съехал с дороги, после чего мотоцикл перевернулся.

В результате ДТП водитель мототранспорта скончался до приезда скорой помощи, а 55-летний пассажир мотоцикла госпитализирован в медицинское учреждение с различными травмами отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

Как уточняется, оба участника ДТП были без защитных шлемов. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства смертельной аварии.