Москва2 июл Вести.Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб мотоциклист, сообщила пресс-служба УМВД России по Красноярскому краю в мессенджере МАХ.

По предварительной информации, вчера вечером на 245 км а/д Красноярск – Енисейск 49-летний водитель мотоцикла SUZUKI при выезде на полосу встречного движения допустил опрокидывание транспортного средства с последующим столкновением мотоцикла с автомобилем Hongqi, который двигался в попутном направлении, осуществляя поворот налево. В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист скончался от полученных травм