Москва24 июн Вести.Водитель мотоцикла скончался в машине скорой после ДТП, произошедшего на улице Энергетиков в Сургуте, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел около 20.30 во вторник, 23 июня.

… водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем Lada Vesta … при совершении маневра "поворот налево" не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с мотоциклом, двигающимся во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла 2007 года рождения от полученных травм скончался в автомобиле скорой помощи