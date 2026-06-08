Москва8 июнВести.Устанавливаются обстоятельства ДТП на северо-западе Москвы, в котором погиб мотоциклист, сообщает столичная Госавтоинспекция.
Авария произошла на Новокуркинском шоссе у дома 23.
Водитель автомобиля Mitsubishi при развороте не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с мотоциклистом.
В результате дорожной аварии водитель мотоцикла скончалсяговорится в публикации ведомства в MAX
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
Дептранс Москвы в районе полудня сообщал в своем Telegram-канале о том, что движение в районе аварии затруднено. Водителей призвали выбирать пути объезда.