В аварии на северо-западе Москвы погиб мотоциклист

На северо-западе Москвы при столкновении с иномаркой погиб мотоциклист В аварии на северо-западе Москвы погиб мотоциклист

Москва8 июн Вести.Устанавливаются обстоятельства ДТП на северо-западе Москвы, в котором погиб мотоциклист, сообщает столичная Госавтоинспекция.

Авария произошла на Новокуркинском шоссе у дома 23.

Водитель автомобиля Mitsubishi при развороте не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с мотоциклистом.

В результате дорожной аварии водитель мотоцикла скончался говорится в публикации ведомства в MAX

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Дептранс Москвы в районе полудня сообщал в своем Telegram-канале о том, что движение в районе аварии затруднено. Водителей призвали выбирать пути объезда.