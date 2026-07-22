Москва22 июлВести.Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста случилось в столичном ТиНАО, сообщили в Госавтоинспекции Москвы.
Фатальный инцидент произошел на Филатовском шоссе, неподалеку от станции метро "Филатов луг".
По предварительным данным … водитель мотоцикла не справился с управлением и совершил наезд на препятствиеговорится в сообщении ведомства в MAX
В результате ДТП байкер погиб на месте. В настоящее время на месте аварии работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.