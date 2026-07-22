Байкер погиб в ДТП около станции метро "Филатов луг" в Москве

Госавтоинспекция выясняет обстоятельства смертельного ДТП с байкером в Москве Байкер погиб в ДТП около станции метро "Филатов луг" в Москве

Москва22 июл Вести.Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста случилось в столичном ТиНАО, сообщили в Госавтоинспекции Москвы.

Фатальный инцидент произошел на Филатовском шоссе, неподалеку от станции метро "Филатов луг".

По предварительным данным … водитель мотоцикла не справился с управлением и совершил наезд на препятствие говорится в сообщении ведомства в MAX

В результате ДТП байкер погиб на месте. В настоящее время на месте аварии работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.