Два человека погибли после опрокидывания мотоцикла в районе Лужников в Москве

Два человека погибли после опрокидывания мотоцикла на мосту в Москве Два человека погибли после опрокидывания мотоцикла в районе Лужников в Москве

Москва19 июл Вести.Мужчина и девушка погибли после опрокидывания мотоцикла в районе Лужников в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Предварительно, водитель не справился с управлением на дороге в Лужниках, в результате чего мотоцикл врезался в ограждение, а затем — в бетонные плиты.

В настоящее время судмедэксперты осматривают тела погибших — мужчины и девушки. Погибшие в момент аварии находились в шлемах.

Одна дорожная полоса перекрыта.

Информации от официальных структур или ведомств по данной теме пока нет.