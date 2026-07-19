Москва19 июлВести.Мужчина и девушка погибли после опрокидывания мотоцикла в районе Лужников в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Предварительно, водитель не справился с управлением на дороге в Лужниках, в результате чего мотоцикл врезался в ограждение, а затем — в бетонные плиты.
В настоящее время судмедэксперты осматривают тела погибших — мужчины и девушки. Погибшие в момент аварии находились в шлемах.
Одна дорожная полоса перекрыта.
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