ЧП на стройплощадке в Москве: двое рабочих погибли и один пострадал Двое погибли и один рабочий пострадал на стройплощадке в Москве

Москва31 мая Вести.Двое человек погибли и еще один пострадал на строительной площадке в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, ЧП произошло на Ленинградском проспекте во время проведения работ.

Один человек погиб сразу, еще двое были доставлены в больницу, где один из них умер, несмотря на оказанную помощь, за жизнь второго борются медики отмечается в публикации

В настоящее время организована проверку, выясняется точная причина случившегося.