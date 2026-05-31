Москва31 маяВести.Двое человек погибли и еще один пострадал на строительной площадке в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как уточняется, ЧП произошло на Ленинградском проспекте во время проведения работ.
Один человек погиб сразу, еще двое были доставлены в больницу, где один из них умер, несмотря на оказанную помощь, за жизнь второго борются медикиотмечается в публикации
В настоящее время организована проверку, выясняется точная причина случившегося.