В Томске рабочий погиб, упав с высоты на строительном объекте, идет проверка

В Томске рабочий погиб при падении с высоты на строительном объекте В Томске рабочий погиб, упав с высоты на строительном объекте, идет проверка

Москва7 мая Вести.В Томске рабочий погиб при падении с высоты на строительном объекте, по факту произошедшего организована процессуальная проверка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Трагедия произошла 7 мая на строительном объекте на улице Крячкова.

По данным следствия, … рабочий, состоявший в трудовых отношениях с индивидуальным предпринимателем, в ходе выполнения работ упал с высоты… Скончался на месте говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы и работодатель, устанавливаются все обстоятельства.

По факту произошедшего проводится процессуальная проверка по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), в ходе которой будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на данном объекте.