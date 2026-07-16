Во Владивостоке двое работников разбились при падении с высоты на стройплощадке

Во Владивостоке двое работников разбились на стройке при падении с высоты Во Владивостоке двое работников разбились при падении с высоты на стройплощадке

Москва16 июл Вести.Во Владивостоке двое работников подрядной организации разбились при падении с высоты на строительной площадке. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.

Трагедия произошла 16 июля, предварительно, при проведении высотных работ.

Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств несчастного случая на строительной площадке в районе улицы Невельского во Владивостоке… В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об охране труда, соблюдению правил техники безопасности при организации и производстве высотных работ говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Представитель пресс-службы Минздрава Приморья в беседе с агентством ТАСС заявил, что на место происшествия прибыли две реанимационные бригады скорой помощи, однако пострадавшие получили травмы, несовместимые с жизнью, — спасти их не удалось.