Москва1 июлВести.Суд вынес приговор жителю Южно-Сахалинска и признал его виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух человек, сообщается в MAX-канале пресс-службы судебной системы региона.
Установлено, что в феврале 2026 подсудимый, являясь ответственным за соблюдение правил безопасности на строительном объекте в Корсаковском районе, допустил грубые нарушения правил охраны труда, а также правил безопасности ведения строительных работ на высоте. В результате чего во время монтажа навесного фасада трое рабочих упали с высоты шестого этажа. Двое из них скончались.
Ему назначено два года лишения свободы условно с испытательным сроком два годаотмечается в сообщении
Приговор вступил в законную силу.