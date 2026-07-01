Два года условно получил житель Сахалина за смерть двух рабочих на стройплощадке

Житель Сахалина осужден за смерть двух рабочих на строительной площадке Два года условно получил житель Сахалина за смерть двух рабочих на стройплощадке

Москва1 июл Вести.Суд вынес приговор жителю Южно-Сахалинска и признал его виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух человек, сообщается в MAX-канале пресс-службы судебной системы региона.

Установлено, что в феврале 2026 подсудимый, являясь ответственным за соблюдение правил безопасности на строительном объекте в Корсаковском районе, допустил грубые нарушения правил охраны труда, а также правил безопасности ведения строительных работ на высоте. В результате чего во время монтажа навесного фасада трое рабочих упали с высоты шестого этажа. Двое из них скончались.

Ему назначено два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года отмечается в сообщении

Приговор вступил в законную силу.