Уголовное дело возбудили после гибели двоих рабочих в Самарской области

По факту гибели рабочих в Самарской области возбуждено уголовное дело Уголовное дело возбудили после гибели двоих рабочих в Самарской области

Москва8 июл Вести.В Кинельском районе Самарской области возбуждено уголовное дело после смерти двоих рабочих при ведении строительных работ. Об этом сообщили в СУ СКР по региону в MAX.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего и конкретных лиц, ответственных за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности на объекте отмечается в сообщении

Установлено, что 7 июля в результате нарушения правил безопасности произошел обвал грунта при прокладывании траншеи. Двое рабочих погибли, еще один получил ранения.