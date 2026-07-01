Возбуждено уголовное дело из-за гибели двух человек на стройплощадке в Уфе

В Уфе из-за гибели двух рабочих возбуждено дело Возбуждено уголовное дело из-за гибели двух человек на стройплощадке в Уфе

Москва1 июл Вести.В Уфе возбуждено уголовное дело после гибели двух человек на строительной площадке. Об этом сообщает Следственный комитет по Республике Башкортостан.

Ленинский межрайонный следственный отделом по городу Уфе СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) говорится в сообщении

По предварительным данным, утром, 1 июля, в строящемся многоквартирном жилом доме по улице Ахметова в микрорайоне "Затон" с высоты шестого этажа рухнула строительная люлька с находившимся в ней людьми. После падения два человека погибли.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.